دينا ترقص على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة دينا على المشاركة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 43 التي تقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت دينا على الريد كاربت بفستان جذاب قصير، حيث رقصت بطريقة عفوية كعادتها تفاعلًا مع أجواء الختام.

جوائز الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز بمسابقات المهرجان المختلفة، الدولية، آفاق السينما، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد فيبرسي وغيرها، وشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، ويشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.

دينا تُشارك في مسلسل حي السيدة زينب

ويُعرض للفنانة دينا، حاليًا مسلسل جديد يحمل اسم حي السيدة زينب، ويُشاركها البطولة كل من أشرف عبد الغفور، ومحمد عبد المغنى، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وهو من تأليف الكاتب أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

تدور أحداث مسلسل حي السيدة زينب، حول الفنان أشرف عبد الغفور الذي يجسد دور الجد الأكبر لأسرة زوج الفنانة سوسن بدر، وسيظهر في دور الشيخ صوفي والد الفنان سامي مغاوري ضمن الفعاليات.