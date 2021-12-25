سعر الذهب محليا وعالميا.. استقرار وتوقعات جيدة تزامنا مع العام الجديد

استقر سعر الذهب محليا وعالميًا، اليوم السبت 25 ديسمبر، بعد عدة ارتفاعات كسرت فيه الأوقية حاجز 1800 دولار مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، إذ لجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس الذي يعد ملك الملاذات الآمنة في ظل التقلبات والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، ومدى تأثرها في ظل أجواء عدم اليقين والقلق بشأن المتحوّر أوميكرون السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وشهد العالم ارتباكًا بسبب «أوميكرون»، بعد اكتشاف المزيد من الإصابات وذلك قبيل عطلة أعياد الكريسماس، الأمر الذي جعل وكالة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة تمنح ترخيصًا طارئا تجيز خلاله استخدام عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا، وسط توقعات بمزيد من بريق المعدن الأصفر خلال العام الجديد مع استمرار ضغوط التضخم.

وتأثرت المعادن بارتفاع الذهب قبيل إغلاق التعاملات فى البورصات العالمية، أمس الجمعة، لترتفع الفضة 2.5% حتى الآن خلال الأسبوع، والبلاتين 4.2%، وزاد البلاديوم 3.3% إلى 1943.68 دولار، مرتفعًا بنحو 9.2% خلال الأسبوع.

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»، اليوم السبت 25 ديسمبر، ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 905 جنيهات، وسجل عيار 21 سعر 792 جنيهًا، فيما بيع عيار 18، بسعر 679 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6336 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات اليومية

استقر سعر الذهب عالميًا ليسجل جرام الذهب عيار 24، سعر 57.99 دولار، ويباع عيار 22 بنحو 53.16 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.74 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.49 دولار، كما سجلت الأوقية 1.803.84 دولار.

من جهته، أبدى نادي نجيب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاؤله بالعام الجديد 2022، موضحًا أنَّه سيكون جيدًا لمعدن الذهب خاصة مع ترجيح استمرار ضغوط التضخم، لافتًا إلى أنَّ الذهب من الملاذات الآمنة التي تحد من مخاطر التقلبات العالمية.