وزير الاتصالات: بدأنا مشروعا بحثيا عن تآكل القرنية لمرضى السكري

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تدريب العاملين وتأهيلهم أهم أبعاد مشروعات التحول الرقمي، من أجل ضمان إتقان العمل في النظام الجديد والاقتناع بجدواه وأهميته وكفاءته.

أكثر من محور لتدريب العاملين

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن تدريب العاملين يتم على أكثر من محور، فهناك تدريب مخصص لكل الموظفين المنتقلين للعاصمة في مجالات كثيرة، وهناك تدريب لجميع العاملين على النظم الورقية تضطلع بها وزارة الاتصالات، وهناك تدريب آخر لوحدات التحول الرقمي داخل الوزارات.

أهمية مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة هي عبارة عن مجتمع معلوماتي متكامل فيه كل عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوجد فيها مركز للبحوث والتطوير، وسيفتتح في أوائل العام المقبل ويقوم بعمل دراسات وأبحاث تطبيقية، أي أبحاث لها مردود تطبيقي على مختلف المشكلات التي تواجه المجتمعات.

حلول وأبحاث قائمة على الذكاء الاصطناعي

وأكد عمرو طلعت، على أن هناك حلول وأبحاث في مجال خاصة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلات في قطاع الزراعة والرعاية الطبية والبيئة وإدارة الموارد المائية، وبعضها بدأ في التشغيل التجريبي، وهناك بحث يتم إجراؤه عن مرض تآكل القرنية لمرضى السكري، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية تم البدء في الكشف عن عدد كبير من المواطنين للاستفادة من هذا النظام.