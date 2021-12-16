وزير الاتصالات: الرئيس وجه بقبول أي طالب متفوق بجامعة مصر المعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ جميع الطلاب لهم نصيب في الالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية، وهذا العام استضافت الجامعة 33 طالبا من أوائل الثانوية العامة استضافة كاملة، سواء دراسية أو معيشية، وهي منحة دراسية وإقامة كاملة.

السيسي وجه بعدم رفض أي طالب متفوق لا يستطيع دفع المصروفات

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، «حريصون على أن هذه الفرصة لا تتيح فقط لشباب القاهرة، لكن كل المتفوقين في كل المحافظات، وبالفعل الـ33 طالبا يمثلون معظم المحافظات، والمعيار كان التفوق».

وتابع: «عندما عرضت مشروع الجامعة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإن مفيش طالب متفوق في الجامعة ترفضه لأنه غير قادر على دفع المصروفات، طالما إنه متفوق، الجامعة ستستضيفه، لو هو قادر أهلا وسهلا، لو غير قادر ماديا مصر تستضيفه، تؤهله لكي نستفيد من تفوقه ويحقق ذاته من خلال التفوق الذي حققه».

وأوضح أن معيار اختيار الـ33 طالبا في جامعة مصر المعلوماتية يتمثل في التفوق العلمي والأكاديمي الذي يعكس القدرة على التحصيل الجاد والمثابرة في تحصيل العلم، واختبار شخصي تجريه هيئة من الأستاذة من أستاذة الجامعة للتأكد من توفر الطالب شروط القبول، وبالتالي هي معايير علمية بحثية.

استضافة طلاب من الدول العربية والأفريقية

ولفت إلى أنه تجرى حوارات بينه وبين نظرائه، في مجموعة من الدول العربية والأفريقية ضمن هذه الحوارات، استضافة جامعة مصر المعلوماتية لشباب من الدول المحيطة والصديقة لمصر، وهو أمر مرحب به، فأسر هذه الشباب ترغب في تحصيل أولادهم تعليم متفوق وفي جامعة ذات شأن وفي نفس الوقت متخوفين من إرسالهم لمجتمعات مختلفة، وبالتالي جامعة مصر المعلوماتية تحقق هاذين الحسنيين.