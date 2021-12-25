دسوق تستعد لاحتفالات عيد الميلاد بتنظيف الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة

رفعت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة السيد عبد الستار، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، والذي يجرى الاحتفال به بكنيسة دسوق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.

وأكد عبد الستار، تضافر كل جهود الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الاستعداد، وذلك بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة وأي تراكمات مياه أمطار خاصة في محيط الكنائس تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتأمينها، والتنسيق الكامل مع الصحة والتموين والكهرباء والمياه وكافة الإدارات الخدمية.

ووجه رئيس مدينة دسوق، تعليماته إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وكل الأجهزة المعينة بالتواصل الدائم في حالة وجود أي مشكلات، إضافة للتواصل مع غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة دسوق، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، ورفع المخلفات وآثار الأمطار من شوارع المدينة والحرص على تنظيفها في الفترات الصباحية والمسائية، وتكثيف عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية ومحيط الكنيسة.

رئيس دسوق يقدم التهنئة للكرازة المرقسية

وتقدم رئيس مركز ومدينة دسوق، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولنيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.