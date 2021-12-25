«الأرصاد الجوية» تعلن مناطق تساقط الأمطار غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، اليوم السبت وغدا الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية في فترات متقطعة، على أن يسود اليوم، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على كل الأنحاء ليلاً، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن طقس الأحد، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون هناك كثافة في الشبورة المائية أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26 ديسمبر

ونوه خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون في القاهرة الكبرى والوجة البحري العظمى 18 والصغرى 11، وفي السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

واستكملت الهيئة، أن درجات الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستكون العظمى 22 والصغرى 15، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلاميان همام مجاهد ومنة فاروق، إن طقس اليوم السبت يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وزيادة سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية، واستمرار انخفاض درجات الحرارة وتكون حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأشارت غانم، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والضبعة والعلمين، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يستمر طوال الأسبوع، ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة الكبرى.