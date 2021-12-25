«الأرصاد»: استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وزيادة سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية، واستمرار انخفاض درجات الحرارة وتكون حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

طقس اليوم معتدل

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلاميان همام مجاهد ومنة فاروق، اليوم السبت، أنّ الطقس خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

شبورة مائية كثيفة

وأفادت بأن الشبورة المائية كانت في بعض الأحيان كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والضبعة والعلمين، وهناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لكن الأجواء معتدلة ومستقرة.

فصل الشتاء معروف بالتقلبات الجوية

وأشارت «غانم»، إلى أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية الكثيفة غدًا، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يستمر طوال الأسبوع، ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن فصل الشتاء معروف بالتقلبات الجوية، ومن الوارد حدوث حالة من حالات عدم الاستقرار في فصل الشتاء، وإلى نهاية هذا الأسبوع هناك استقرار في الأحوال الجوية.