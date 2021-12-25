درجات الحرارة اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلا عن نشاط للرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 17 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

ووفق ما هو معلن بالدول العربية جاءت درجات الحرارة اليوم السبت، على النحو التالي:

مكة 28 20

المدينة 23 13

الرياض 19 12

المنامة 23 18

أبو ظبي 27 21

الدوحة 26 19

الكويت 19 06

دمشق 11 01

بيروت 16 13

عمان 11 03

القدس 11 06

غزة 17 09

بغداد 14 02

مسقط 28 22

صنعاء 25 10

الخرطوم 29 17

طرابلس 22 13

تونس 20 11

الجزائر 19 12

الرباط 19 14