الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الحالي: شبورة وانخفاض الحرارة ورياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بحالة الطقس خلال الأسبوع الجاري بدءا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، كما وجه خبراء الأرصاد تحذيرات للمواطنين بسبب الشبورة المائية.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين على مدار الأسبوع

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد بدءا من اليوم حتى يوم الخميس، مناشدة المواطنين بضرورة توخى الحذر على الطرق بسبب الشبورة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة، فضلا عن متابعة النشرة الجوية يوميا.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية، ومدن القناة، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الثامنة، يوميا على مدار هذا الأسبوع.

كما يشهد الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح.

تفاصيل حالة الطقس

وأوضح بيان الأرصاد، أن طقس اليوم السبت يشهد سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، بنسب لا تتجاوز 30%، موضحة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ30%، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء.

وأخيرا، تشهد حالة الطقس استقرارًا في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر، حيث يتوقع خبراء الهيئة عدم سقوط أمطار، واستقرار حركة الرياح حتى الخميس 30 ديسمبر.