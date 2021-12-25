الجامعة العربية تشدد على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط، تابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية، التي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال

وأضاف المصدر، أن الأمين العام يهيب بمختلف الأطراف الليبية، ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، مشيرًا إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته؛ بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

وحث جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها.

وأكد أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريًا؛ لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

إنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره

وشدد المصدر، على أن الإرادة الدولية - ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة - تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا.