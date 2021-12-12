«أبو الغيط»: يجب وضع خطط مستقبلية لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر2021 في افتتاح أعمال المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري في مدينة أسوان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ألقى كلمة أكد فيها على الاهتمام الخاص الذي توليه الجامعة العربية لموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سيما في شقها المتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أهميتها الكبيرة في إطار سعي الدول العربية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها. كما نوه أبو الغيط بالقرارات التي اتخذها كل من المجلس الوزاري للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية لتعزيز التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وبما في ذلك تنظيم ندوات ومؤتمرات لدعم القدرات العربية في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية.

كما أشار المصدر إلى أن الكلمة تطرقت إلى الترابط بين الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ في المنطقة وما يستوجبه ذلك من ضرورة وضع خطط مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المتعلقة بالتغير المناخي والحاجة إلى تعزيز استغلال مصادرالطاقة النظيفة وتوسيعها لتشمل الطاقة الذرية.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لنجاح قمتي المناخ القادمتين في كل من مصر والامارات في تحقيق تقدم جوهري في هذا الصدد.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أشاد بالرؤية العربية التي أولت اهتماما خاصا لتعزيز التكامل العربي قي مجال الطاقة منوها بالعمل الدؤوب للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تكلل بقطع أشواط كبيرة في سبيل الوصول إلى سوق عربية حقيقية في هذا المجال.