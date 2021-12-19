«أبو الغيط»: كأس العرب كانت مهرجانا عربيا مبهجا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن النسخة الأخيرة لكأس العرب التي استضافتها قطر، كانت مهرجانا عربيا رياضيا مبهجا.

فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب في قطر

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات له من دبي، «كل التهنئة لدولة قطر قيادة وشعبا على استضافة هذه البطولة الناجحة تنظيما ومشاركة، والتهنئة موصولة ومستحقة كذلك للمنتخب الجزائري، بمناسبة فوزه بالكأس بعد أداء رفيع ومميز وضعه في المقدمة بجدارة».

وشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في مقر إكسبو 2020 دبي، في افتتاح قمة اللغة العربية التي تنظمها وزارة الثقافة والشبابن بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن جامعة الدول العربية تشارك كضيف شرف في هذه القمة التي تعقد لأول مرة على مستوى حكومي رفيع، تقديرا لجهودها ودورها في نشر اللغة العربية وصونها.