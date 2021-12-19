«أبو الغيط» يشارك في افتتاح أعمال الدورة 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، في افتتاح أعمال الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي استضافتها وزارة الثقافة و الشباب الإماراتية في مقر إكسبو 2020 دبي.

و صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالاختيار الحكيم بعقد أعمال هذه الدورة بالتزامن مع قمة اللغة العربية التي بادرت بتنظيمها دولة الإمارات، و ذلك للارتباط الوثيق بين الثقافة و اللغة.

أبو الغيط: الإصلاح الديني قضية شاملة تتطلب حوارا شجاعا

ولفت الأمين العام، إلى الظروف العصيبة التي مر بها العالم العربي في العقد الأخير والتي طالت آثارها كل المجالات ومنها الثقافة و الفكر.

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط تطرق إلى حركة الإصلاح الديني التي تحتل مكانا بارزا على أجندة الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الديني قضية شاملة تتطلب حوارا شجاعا يشارك فيه الجميع لكسر حالة الهيمنة التي حاول البعض فرضها باسم الدين.

أبو الغيط يشدد على انفتاح الثقافة العربية مع الأخرى لمواكبة مستجدات الفكر العالمي

وتناول الأمين العام في حديثه كذلك مفهوم الدولة الوطنية باعتبارها المشروع السياسي والثقافي الوحيد الذي يحفظ للمجتمعات استقرارها.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام شدد في ختام كلمته على أهمية انفتاح الثقافة العربية وتواصلها مع الثقافات الأخرى لمواكبة مستجدات الفكر العالمي من خلال رفع مستوى الإنتاج العلمي و تسريع حركة الترجمة و تعزيز المحتوى الرقمي العربي.