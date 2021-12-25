كواليس مصرع 4 ضباط على يد زميلهم في سريلانكا

لقي 4 ضباط سريلانكيين مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون، بعدد من الأعيرة النارية التي أطلقها شرطي زميل لهم من فوهة بندقيته تجاههم، وذلك حسبما قال متحدث باسم الشرطة السيرلانكية، اليوم السبت.

إطلاق نار داخل مركز شرطة

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن الشرطة السيرلانكية، قد أصدرت بيانًا عقب الحادث قالت فيه، إنّ إطلاق النار وقع مساء أمس الجمعة داخل مركز للشرطة في بلدة «ثيروكوفيل» الصغيرة بشرق سريلانكا، حيث تقع البلدة في منطقة حرب سابقة بالجزيرة، التي كانت سلمية إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، وتقع المدينة على بعد نحو 336 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو، وكان الضابط المسؤول عن المركز من بين الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، نهال ثلدوا، إنّه تم اعتقال الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه، وذلك بعد أن استسلم لمركز شرطة منفصل وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز «تي -56» وذخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة ضابط بارز إلى المنطقة؛ للتحقيق في الحادث، ولم يجري حتى اللحظة الإعلان، عن الدوافع وراء إطلاق النار.

حوادث إطلاق نار مشابهة

وفي منتصف نوفمبر عام 2019، أعلنت الشرطة السريلانكية، أن مسلحين أطلقوا النار، على موكب حافلات تقل ناخبين، قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كانت تعقد حينها، إلاّ أنّ الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، بحسب ما ذكرت السلطات.

وذكر مسؤول في الشرطة، أن المهاجمين أحرقوا إطارات على الطريق وأقاموا حواجز لنصب كمين للموكب الذي يتألف من أكثر من مئة حافلة في شمال الجزيرة.

وقال مصدر في الشرطة إن المسلحين أطلقوا النار ورشقوا بالحجارة الحافلات التي تقل مسلمين من مدينة بوتالام الساحلية إلى اقليم مانار المجاور حيث سجلوا للتصويت.