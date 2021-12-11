مقتل مسلح في إطلاق نار مع الشرطة قرب قصر كنسينجتون بلندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل رجل بالرصاص، خلال مواجهة مع الشرطة، السبت، بالقرب من قصر كنسينجتون بلندن.

وقالت شرطة العاصمة، إنها استدعيت بعد ورود بلاغ بأن رجلًا بحوزته سلاح ناري دخل مصرفًا بمنطقة كنسينجتون غربي لندن.

وتمكّن الرجل من الفرار في سيارة، إلا أن الشرطة أوقفته في مكان قريب بمنطقة تضم العديد من السفارات والمقر الرسمي للأمير وليام وزوجته كاثرين وأطفالهما الثلاثة في لندن، كما يقيم بالقصر عدد آخر من أفراد العائلة المالكة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

الشرطة البريطانية: الواقعة لم تصنف إرهابية

وقالت الشرطة: «أطلقت أعيرة نارية وأصيب الرجل بطلقات نارية، وأعلنت وفاته في الموقع، ولم يتم التعامل مع الواقعة على أنها حادث إرهابي، وتم استدعاء هيئة معايير الشرطة كما هو معتاد في عمليات إطلاق النار، التي تضم عناصر من الشرطة».