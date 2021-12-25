أستاذ أوبئة: أوميكرون الأضعف وأعياد الميلاد قد تؤدى لطفرة إصابات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور أوميكرون يعد من المتحورات الجديدة التي طرأت على فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في دولة جنوب أفريقيا، وانتشر في العديد من الدول في مختلف دول العالم وزاد من سرعة انتشار فيروس كورونا وأدى إلى ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى.

خطورة أوميكرون في سرعة انتشاره

وأضاف عنان في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطورة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» تتمثل في الانتشار السريع للمتحور ولكن المضاعفات الناتجة عن المتحور أو الآثار الجانبية التي يمكن أن تصاحب المتحور الجديد لفيروس كورونا، ويعد متحور أوميكرون أضعف المتحورات من حيث المضاعفات الأعراض.

أوميكرون مازال قيد الدراسات

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ظهور المتحور الجديد أوميكرون ما زال قيد الدراسة ومن المتوقع أن تخرج نتائج هذه الدراسات الشهر المقبل، وفي حالة وجود النتائج التي تشير إلى ضعف متحور أوميكرون ستكون بداية نهاية فيروس كورونا وستكون الأجسام المضادة التي يعطيها المتحور الجديد لفيروس كورونا للمصابين تؤدى لعدم ظهور متحورات أخرى خطيرة.

الالتزام بالتدابير الوقائية خلال أعياد الميلاد

وأكد عنان، أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يجب على الالتزام بها خلال فترة أعياد الميلاد والتي تقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ستكون هناك طفرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في:

- ارتداء الكمامة بصورة دائمة.

- الالتزام بالتباعد الجسدي والبدني.

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون أو الكحول.

أهمية الحصول على اللقاح

وشدد عنان، على أهمية الحصول على لقاح كورونا لأنه يعد السلاح الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عنه، خاصة أن اللقاحات تعمل على تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا وتقلل المضاعفات الناتجة من الإصابة.