جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعي تعليمي من إنتاج وكالة الفضاء المصرية

تسلمت كلية العلوم جامعة حلوان أول قمر صناعي تعليمي من إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية في الجامعات المصرية، ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء في الكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

مهدي: علوم حلوان من أعمدة كليات العلوم في مصر

أبدى الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي سعادته بمشاركة كلية العلوم في هذا المشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث تعد كلية العلوم واحدة من أعمدة كليات العلوم في مصر لتخصصاتها الفريدة والمتميزة، مشيدا بامتلاك الكلية المقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.

جامعة حلوان شاركت في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي التعليمي

وأوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب أن جامعة حلوان تم اختيارها من قبل، متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم، كأحد المشاركين في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي التعليمي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذي للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، بعد اطلاق شرارة البدء التي جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للسادة رؤساء الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ابتسام حماد مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقيادات الكلية الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأمين الكلية، تحت إشراف الدكتور مجدى الحجري رئيس قسم الفيزياء، والدكتور محمد نبيل يس مدير المركز، والدكتورة نوران سلامة نائب مدير المركز، وبحضور فريق من وكالة الفضاء المصرية.