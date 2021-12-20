«البحوث الفلكية»: غداً بدء الانقلاب الشتوي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الانقلاب الشتوى بتوقيت القاهرة سيكون غدا الثلاثاء فى الخامسة و53 دقيقة، وهو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي واليوم الذي تصل فيه رحلة الشمس السنوية «الظاهرية» عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبا في السماء، في كوكبة الجدي عند ميل 23.5 درجة جنوبًا ليكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان له، أنه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة، وهو اليوم الأول من الصيف، موضحاً أنه في هذا الوقت من العام، يتغير وقت الظهر أي اللحظة التي تظهر فيها الشمس في أعلى نقطة في السماء دقيقة تقريبًا كل يوم.

تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة

وأوضح المهعد، أنه تصف معادلة الزمن هذه الظاهرة وتنتج عنها تغيرات طفيفة في طول كل يوم حسب الوقت من السنة وفي بعض الأشهر، يمكن أن تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة، وفي ما يمكن التنبؤ به ويتكرر كل عام.

ونوه المعهد، إلى أنه ينشأ هذا من تأثيرين هو تغير معدل حركة الشمس على مدار العام بحيث يكون أسرع في الانقلابات، وأبطأ في الاعتدالات وذلك لأن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة، ولكنه بيضاوي الشكل قليلاً، موضحا أن هذا يعني أن سرعته المدارية تتغير خلال العام كما ينتج هذا من ميل محور دوران الأرض، مؤكداً أن كلا هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس بزيادة او نقصان بضع ثوانٍ من الوقت الذي يستغرقه الانتقال من ظهر يوم واحد إلى ظهر اليوم التالي، ومع ذلك، يستمر العمل بمعدل ثابت بساعات العمل في جميع أوقات السنة.

تمييز يوم الانقلاب الشتوى بشروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا يعني أنه في تلك الأوقات من العام عندما تكون الأيام أقصر من 24 ساعة، يأتى وقت الظهيرة مبكرا وعندما تكون الأيام أطول من 24 ساعة، يأتي الظهر متأخرًا كل يوم وفي الأول من ديسمبر يكون اليوم أكثر من 24 ساعة بشكل طفيف، وبالتالي فإن وقت الظهيرة يأتى بعد دقيقة تقريبًا كل يوم، ويؤثر هذا أيضًا على أوقات شروق الشمس وغروبها حيث يمكن تمييز يوم الانقلاب الشتوى شروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها مما يعنى أقصر نهار وأطول ليل بنصف الكرة الشمالى والعكس بنصف الكرة الجنوبى.