تظلمات سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل.. الرابط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الإسكان، منذ قليل في بيان رسمي لها، فتح باب التظلم لمختلف حاجزي الوحدات السكنية تحت التنفيذ في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» الخاصة بمتوسطي الدخل غير المنطبق عليهم الشروط، بداية من غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل والموافق 30 من شهر ديسمبر، لذا تستعرض «الوطن» رابط وخطوات تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل.

رابط تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل

ووفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان متمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول تظلمات سكن لكل المصريين 2، فإنه يمكن لأي من حاجزي وحدات متوسطي الدخل لمن لم ينطبق عليهم الشروط أو لم يستوفوا المستندات المطلوبة، تقديم تظلم واستكمال كل الأوراق والمستندات من خلال الدخول عبر هذا الرابط.

خطوات تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل

وحسب البيان الصدار منذ قليل، فإن مَن يرغب في استيفاء المُستندات المطلوبة غير المُكتملة من أجل تعديل موقفهم من «غير منطبق» إلى «منطبق» يُرجى عليهم، اتبع الخطوات التالية:

1 - على الراغب في تقديم طلب التظلم واستكمال المستندات المطلوبة الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة الإسكان، الذي يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، وتسجيل التظلم إلكترونياً بداية من غد الأحد ولمدة 5 أيام.

2 - وضع الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

3 - بعد تقديم طلبات التظلم، سوف يدرس موظفو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كل طلبات التظلم التي تم وردت من خلال المواطنين، مع مراجعة كاملة للبيانات والمستندات، واتخاذ قرار بشأنها سواء قبول التظلم أو رفضه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الإسكان أنه لن يتم قبول التظلمات من المواطنين الذين يتضح عدم انطباق الشروط الخاصة عليهم، سواء من خلال تجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، أو تجاوز حدود السن عليهم أثناء وقت التقديم.