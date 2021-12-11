لمتوسطي الدخل.. طرق متابعة حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

تضمنت شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية عدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، حيث كان أول مشروع سكني يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، في يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3%، ونظام سداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

شقق «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل، وتزامنا مع ذلك زادت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، حول طرق متابعة حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل.

ووفَّر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة طرق لمتابعة حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وذلك تسهيلا على المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق متابعة حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري.

طرق متابعة حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- يمكن الاستعلام عن حالة طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» بالرقم القومي، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2 - يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها الرقم القومي.

3- كما يمكن الاتصال على هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999.

4- الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضي وهو 090011117، على أن يقوم الشخص بإدخال مختلف البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.

5- الاستعلام من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على نفس الموقع.