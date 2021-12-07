موعد سداد أقساط «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل.. الشهر المقبل

عقب إعلان نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل، ينتظر العملاء المتقدمون لحجز وحدة سكنية ضمن المبادرة، من متوسطي الدخل، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات الحجز، ومن ثم سداد أول قسط من الأقساط الربع سنوية، والبالغ عددها 12 دفعة «ربع سنوية»، لمدة 3 سنوات، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة 30 عاما.

موعد سداد أقساط «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان له، موعد سداد أول دفعة من الدفعات الربع سنوية، أول يناير من العام الجديد 2022.

طريقة معرفة نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

أما بالنسبة لطريقة معرفة نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، فوفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط.

ومن ثم قيام المستعلم عن نتيجة الفرز باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه الشروط.

كما يتيح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تقديم طلبات التظلم، للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، كمحاولة ثانية لإستيفاء وإستكمال الأوراق المطلوبة للحجز، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية.

وجدير بالذكر، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بدء فى تلقى طلبات التظلم، الخاصة بالمواطنين حاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، من محدودي الدخل، غير منطبق عليهم الشروط، على أن يستمر الصندوق فى تلقى طلبات التظلمات من حاجزي المشروع لمدة إسبوعين، ومن ثم يقوم الصندوق بإعلان نتيجة التظلم خلال شهر من غلق باب التظلمات.