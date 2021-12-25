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وزير النقل: تخصيص 600 مليار جنيه لمشروعات النقل في الصعيد

كتب:

شريف سليمان
01:13 م | السبت 25 ديسمبر 2021
المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه جرى تخصيص 600 مليار جنيه لمشروعات النقل في صعيد مصر، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024.

وأضاف «الوزير»، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «جرى إنشاء وتطوير 17 ألف كم طرق رئيسية وإنشاء 22 محور على النيل و1000 كوبري ونفق و28 ألف كم طرق محلية وضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية 474 مليار جنيه منها 210 مليار جنيه لمشروعات الصعيد».

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