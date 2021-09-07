كامل الوزير: الموانئ المصرية أصبحت تستوعب 370 مليون طن بضائع سنويا

أكّد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الدولة المصرية وضعت خطة لتطوير كل قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورًا بمنظومة متعددة الوسائط.

إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم وأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا

وكشف الوزير، تفاصيل الخطة، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي محور النقل البحري جرى إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، ليصل إجمالي الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، لتستوعب 370 مليون طن بضائع، بدلًا من 185 مليون طن سنويا حاليا.

تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم

وتابع: «بالنسبة للنقل البري، فقد جرى تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وإنشاء 22 محورًا وكوبري على نهر النيل، ليصل الإجمالي إلى 60 محورا وكوبري، إضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على الشبكة، ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق».

وأوضح وزير النقل: «بالنسبة للنقل السككي، فقد جرى إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 ألف كم، قادرة على نقل مليوني راكب يوميا، بدلا من مليون راكب حاليا، و13 مليون طن بضائع سنويا بدلًا من 4.5 مليون حاليًا».

وأشار إلى أنَّ محور النقل النهري شهد تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية، وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، وبالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فقد جرى إنشاء 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين مكافئة سنويًا، إضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية كافة.