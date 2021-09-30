كامل الوزير يلتقي وزيرة النقل الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كل المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى أن الشركات الأسبانية تعد شريكا أساسيا وإستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كل مشروعات السكك الحديدية والمترو، حيث تمثل مشاركتها نحو 50% من هذه المشروعات، خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

ولفت أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الأسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية بطول: 208 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط - نجع حمادي بطول 180 كم، بالإضافة إلى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد 6 قطارات متكاملة.

كما تعاقدت هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا - المنصورة - دمياط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الأسبانية لتنفيذ دراسة تنفيذ مشروع ازدواج وكهربة إشارات خطي سكة حديد قليوب - منوف - طنطا بطول 94 كيلو متر وقليوب - شبين القناطر - الزقازيق بطول 65 كيلو متر، مضيفا أنه جارٍ إنهاء إجراءات التعاقد بين هيئة الأنفاق وشركة كاف الإسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول للمترو.

فرص واعدة للاستثمار

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية، وترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث إنشاء «شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة (قطارات تالجو - العربات المكيفة الروسي) - إنشاء شركة للخدمات المتكاملة - إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبو راضي - إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين - مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية - إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية»، لافتاً أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لاتقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.

وزارة النقل والاهتمام بالنقل الأخضر

وأكد وزير النقل على أنه في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالتغير المناخي وتقليل الانبعاثات، تولي وزارة النقل اهتماماً كبيراً بالنقل الأخضر، حيث تستهدف الوزارة التوسع في النقل الأخضر والجر الكهربائي، حيث تقوم بإنشاء شبكة للقطار السريع بأطوال تبلغ 1825 كم بالتعاون مع شركة سيمنز، بالإضافة إلى إنشاء القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك المونوريل وتخطط الوزارة لتنفيذ مع الباص سريع التردد BRT على الطريق الدائري كمرحلة أولى، وتتبنى الحكومة المصرية مشروع إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

أهمية تفعيل مذكرات التفاهم

كما أكد الوزير على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين ميناء الإسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين، حيث نتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية العاملة في قطاع النقل البحري في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية المصرية.

اهتمام كبير من الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر

ومن جانبها أشادت وزيرة النقل الإسبانية بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المثمر في قطاع النقل، مشيرةً إلى اهتمام الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر، والذي يشهد تطورا كبيرا، مشيدة بالمناخ الاستثماري في مصر، مؤكدة على أنه مناخ واعد لكل الشركات الراغبة في التعاون المشترك.