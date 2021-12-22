وزير السياحة يلتقي بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعضاء الدورة الـ46 من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج وزوجاتهم، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل فى مجال التمثيل الدبلوماسي العسكري وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج.

بدأ اللقاء، بكلمة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رحب خلالها بالحضور من الملحقين العسكريين وزوجاتهم، مثمناً الدور الهام الذي يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما قدم العناني عرضاً تقديمياً استعرض خلاله جهود وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، ومنها في مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير وبناء المتاحف، واسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية فى مصر.

وأشار العناني، إلى أنَّ هناك اهتمام وشغف كبير حول العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكّداً أهمية إقامة الاحتفاليات الأثرية القومية، الذي من شأنه أن يسلط الضوء على مقومات مصر السياحية والأثرية ويلفت انتباه العالم إلى الحضارة المصرية العريقة.

يأتي اللقاء في إطار سعي القوات المسلحة لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري، ونقل الخبرات المختلفة لهم التي من شأنها مساعدتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.