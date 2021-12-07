وزير النقل: تصنيع 100 عربة نوم جديدة لتشجيع السياحة في الوجه القبلي

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال فعاليات الورشة التي تنفذها الوزارة بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ولفيف من المستثمرين السياحيين المشروعات، مشروعات وزارة النقل التي تخدم المناطق السياحية.

مجال الطرق والكباري

أكد وزير النقل، أن إجمالي أطوال الطرق التي تساهم في خدمة القطاع يبلغ 3570 كم بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه، إذ جرى تنفيذ 1098 كم منها، وجاري تنفيذ 1385كم، ومخطط تنفيذ 1087 كم من أهمها بالبحر الأحمر ( طريق الجلالة – السويس / السخنة – السخنة / الزعفرانة – الغردقة / رأس غارب – الصعيد / البحر الأحمر – سفاجا /القصير / مرسى علم (إنشاء جديد) – قنا / الأقصر – قنا / سفاجا – مرسى علم / برنيس).

وأضاف الوزير أن هناك طرق في سيناء (النفق / شرم الشيخ - النفق /النقب – نويبع / طابا – سعال / كاترين – دهب / نويبع – فيران / كاترين – شرم الشيخ / دهب) وبالساحل الشمالي (الطريق الدولي الساحلي – طريق بديل لهضبة السلوم – وادي النطرون العلمين )، مشيرا الى تنفيذ تطوير الصعيد الصحراوي الغربي، الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة كيب تاون، موضحًا أن كل الطرق السريعة حاليا يها طريق منفصل للشاحنات.

قطاع السكك الحديدية

أشار الوزير إلى أن تطوير الـ10 كم سكة حديد يخدم السياحة، موضحًا تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1825كم والتي تتكون من الخط الأول ( العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسي مطروح ) بطول 660 كم، والثاني (السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان ) بطول 925 كم، والثالث (قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 240 كم.

وتابع أن تلك الخطوط ستخدم حركة تنقل المواطنين، وتساهم في خدمة قطاع السياحة والتنمية العمرانية، منوها بأنه يجرى تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي - (تجديدات سكة + تطوير نظم الإشارات)، وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث، لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه.

تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة/ السد العالي

وأضاف أنه جاري تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي من خلال تجديدات السكة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لرفع مستويات السلامة، ولتقديم خدمة مميزة للركاب لرفع معدلات السياحة الداخلية للاقصر وأسوان.

تصنيع وتوريد 100 عربة نوم جديدة

وذكر الفريق مهندس كامل الوزير، أنه جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 100 عربة نوم جديدة بأعلى معايير الخدمة الفندقية لتشجيع السياحة للوجه القبلي، ويجرى حاليا صيانة عربات النوم الحالية لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المتجهة للأماكن السياحية بالوجه القبلي.

ودعا الوزير المستثمرين إلى التعاون الاستثماري في مجال تأسيس شركة للنقل المتميز تضم عربات النوم الفاخرة الجديدة وقطارات تالجو الجديدة، التي يدرى توريدها خلال الفترة المقبلة، وكذلك عربات الدرجة الأولى المكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

مجال النقل البحري

أوضح الوزير أن تطوير الموانئ البحرية المصرية، يساهم في خدمة قطاع السياحة مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية و إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، يمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع المراين السياحية والموانئ المصرية.

وأضاف أن شركة الجسر العربي تساهم في حركة التنقل بين مصر والأردن والعراق، كما تقوم شركة القاهرة للعبارات بنقل حركة الركاب بين مصر والسعودية.

قطاع النقل النهري

أشار الوزير إلى استكمال خطة تطهير وتطوير وتكريك المجاري الملاحية بطول 3125كم كما يوجد علي نهر النيل عدد (15) هويس، منها عدد (10) أهوسة تتبع وزارة النقل، وعدد (5) أهوسة تتبع وزارة الموارد المائية والري واستمرار أعمال الصيانة الوقائية، لإزالة الاختناقات الملاحية لخدمة الفنادق العائمة على المجري الملاحي القاهرة – أسوان، وإنشاء نظام معلومات البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لتزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها على مسار المجري الملاحي.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لخدمة حركة تنقل المواطنين والبضائع وخدمة قطاع السياحة، كما أشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتطوير كافة الموانئ البرية، بمايساهم في خدمة قطاع السياحة وحركة التنقل.