نقابة الموسيقيين ترد على غناء «عنبه» بحفل محمد منير: «كان بيحيي الجمهور»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمؤدي المهرجانات «عنبه» وهو يقف على المسرح الخاص بالحفل الغنائي للكينج محمد منير ويقدم جزء من أغنيته الشهيرة «العو» للجمهور على فلاشة، ما أثار استغراب البعض من غنائه رغم قرار وقفه من قبل نقابة الموسيقيين.

موقف نقابة الموسيقيين من غناء عنبه

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفيديو بالفعل تم إرساله للجنة المختصة بالنقابة للتحقيق فيه، موضحًا أنه في الغالب لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد عنبه.

وأضاف أن «عنبه» ليس عضو في نقابة المهن الموسيقية ليتم معاقبته، إضافة إلى أنه لم يغنِ على المسرح ولم يقدم حفل غنائي، لكنه صعد فقط لتحية الجمهور سريعًا لأنه ليس حفله، لكن الحفل كان للكينج محمد منير، وبعدها غادر المسرح فورًا في وقت لم يكمل الدقيقة على المسرح.

تفاصيل الحفل الغنائي

وأحيا محمد منير، أمس، حفلً بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر، وسط حضور جماهيري كبير، بعد غياب كبير عن الأضواء، لظروف صحية ألمت به، وجولته التي أجراها في عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا.

وقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه المميزة، وجاء من بينها أغنية «علمونى عينيكي» و«نعناع الجنينة» و«شبابيك» و«الدايرة» و«شمندورة» و«رمانة» و«فيك ياحبيبي» و«شجر الليمون» و«يونس» بالإضافة إلى أغاني أخرى.

وكشف الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي، عن مفاجأة ستجمعه بالفنان أكرم حسني، الذي ظهر معه خلال الحفل على خشبة المسرح، وأعلن عن تعاون جديد يجمع بينهم وهنا تفاعل الجمهور مع الخبر بشكل كبير.