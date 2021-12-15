«منار» يوجه بتوفير الرعاية اللازمة للمترددين على مستشفى مصر للطيران

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية اليوم لمستشفى مصر للطيران رافقه خلالها الطيار عمرو ابو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران وكان فى استقبالهم الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والدكتور ايمن وهدان رئيس القطاع الطبي بالمستشفي .

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران الأقسام الطبية المختلفة للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني والتقى عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة وأطقم التمريض والإداريين.

كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا مؤكداً على ضروره توافر كافة التدابير اللازمه لتقديم اعلى مستوى من الرعاية والخدمات للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى .

وخلال الزيارة افتتح سيادته اعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى مصر للطيران حيث تم بدء تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية علىمستوى العالم ( Atellica Solution ) وهو جهاز يعمل بنظـام Full Automation والذي يضمن السرعة والدقة لنتائج التحاليل الطبية وسلامة العاملين كما تم إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة استلام نتائج التحاليل الطبية واستحداث نظام اليكتروني للمعامل والتي تقوم بإجراء تحاليل الكيمياء الاكلينيكية ( تحاليل انزيمات القلب ووظائف الكلى والكبد وتحليل الفيروسات والمناعة ودلائل الاورام وتحاليل أمراض الدم ، الميكروبيولوجي وتحاليل المواد المخدرة والأدوية بالأضافة إلى تحاليل 19 pcr Covid والفيروسات الكبديةوتحاليل الأنسجة والاورام كما أنه يتم حاليا استقدام أحدث جهاز للصبغات المناعية الذي يعمل على زيادة الدقة التشخيصية النوعية للأورام .

كما تم توفير خدمة عمل تحلیل 19 Pcr Covid شاملة Q R Code بالمستشفى وكذلك توفير خدمة التحليل السريع لفيروس كورونا شاملة Q R Code بصاله السفر للمسافرين.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة .