«عنبة» يخالف قرار نقابة الموسيقيين بإحياء حفلات في الساحل الشمالي

خالف مغني المهرجانات «عنبة»، قرار نقابة المهن الموسيقية، الخاص بوقفه من ممارسة الغناء أو إحياء أي حفلات، لحين تقنين أوضاعه.

وضرب «عنبة» بقرار نقابة الموسيقيين، عرض الحائط، حيث شارك في إحياء حفلٍ غنائي، في موسم عيد الأضحى، بإحدى قرى الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة أوكسانا.

وغنى «عنبة» خلال الحفل، الذي حضره العشرات، عدد من أغانيه المعروفة، منهم «دولة» و«الملوك»، و«غشيم»، و«أنا عاوز أصيف» و«هنا القاهرة»، وغيرها.

تفاصيل قرار وقف عنبة عن الغناء

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في نهاية شهر يونيو الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، حينها، حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وقالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

عنبة مع أحمد سعد في الملوك

وكان الفنان أحمد سعد، تعاون في أغنيته الجديدة «ملوك»، مع مطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج حسين شعبان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان.