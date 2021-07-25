«لو عاوز تجيبه فرحك».. تعرف على أجر حفل «عنبة» في الساعة

أثار مغني المهرجانات مصطفى عنبة، جدلًا واسعًا، بعد مخالفته قرار نقابة المهن الموسيقية، الخاص بمنعه من ممارسة الغناء أو إحياء أي حفلات، لحين تقنين أوضاعه.

وأحيا مصطفى عنبة، حفلا غنائيًا، على هامش موسم عيد الأضحى، بمشاركة الراقصة أوكسانا، رغم قرار وقفه.

ومن جانبه، كشف أحد منظمي الحفلات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أجر عنبة، في الحفلات، مؤكدًا أنه يحصل على 30 ألف جنيه في الساعة الواحدة، بمشاركة زميله الدوبل زوكش، ليتساوى بذلك مع أجر حمو بيكا ونور التوت واللذان يحصلان على الرقم نفسه في الساعة.

كلمات أغنية الملوك لـ أحمد سعد وعنبة

وكان الفنان أحمد سعد، تعاون في أغنيته الجديدة «ملوك»، مع مطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج حسين شعبان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان.