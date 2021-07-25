«لو عاوز تجيبه فرحك».. تعرف على أجر حفل «عنبة» في الساعة
كتب:
أحمد حسين صوان
09:12 م | الأحد 25 يوليو 2021
مصطفى عنبة
أثار مغني المهرجانات مصطفى عنبة، جدلًا واسعًا، بعد مخالفته قرار نقابة المهن الموسيقية، الخاص بمنعه من ممارسة الغناء أو إحياء أي حفلات، لحين تقنين أوضاعه.
وأحيا مصطفى عنبة، حفلا غنائيًا، على هامش موسم عيد الأضحى، بمشاركة الراقصة أوكسانا، رغم قرار وقفه.
ومن جانبه، كشف أحد منظمي الحفلات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أجر عنبة، في الحفلات، مؤكدًا أنه يحصل على 30 ألف جنيه في الساعة الواحدة، بمشاركة زميله الدوبل زوكش، ليتساوى بذلك مع أجر حمو بيكا ونور التوت واللذان يحصلان على الرقم نفسه في الساعة.
كلمات أغنية الملوك لـ أحمد سعد وعنبة
وكان الفنان أحمد سعد، تعاون في أغنيته الجديدة «ملوك»، مع مطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج حسين شعبان.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
أنا مش شايف فيكم حد
أنتم عيال عايشين على الحك
كل الناس عارفكوا على القد
كل الناس عارفة انى غشيم
عمرى فى يوم ما احتاجت لحد
مش تفخيم والله بجد
واقف وسط الكل اسد
متربتش انى ابقى لئيم
فالتنفيذ عندى الصواريخ
أنا عناب ياسطى المريخ
وسط حروبى بضرب بوازيك
وسط بلادى بكتبلى تاريخ
حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة
عيشنا بساطه هتنجح
لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد
أنا أساند نفسى
أرقام بترن بتزن على التليفون
حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون
كورتك تيجي عارضة
كورتي بتيجى جوون
سكوت سكوت سكوت سكوت
جت الملوك ملوك ملوك ملوك
مفيش هروب هروب هروب
من الأسود من الأسود
احنا مش بنبيع كلام
احنا ناس دوغرى و تمام
مش شاغلنا مين اللى قال
الحقود ملهوش مكان
تنكشنى تشوف جنان
وتتلم الجيران
ربك أداني حكمة في اللسان
اكلكم بالكلام يانج
زوكش جى من السلام
أخوك ملهوش أمان.