السيسي يفتتح محور عدلي منصور ببني سويف بتكلفة مليار و147 مليون جنيه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من محافظة قنا، محور المستشار عدلي منصور والذي بلغ تكلفته مليار و147 مليون جنيه، بطول 7 كيلو مترات.

ويعد المحور شريان حياة جديد للمحافظة، من خلال الربط بين الشرق والغرب داخل المحافظة، إضافة إلى ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، والذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف.

مليار و147 مليون تكلفة إنشاء محور عدلي منصور ببني سويف

ويضم محور عدلي منصور 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، وكوبري أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثاني والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق، والقطاع الثالث يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8 متر، وكوبري على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبري آخر على الطريق الزراعي بطول 420 متراً، و3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ليحقق نقلة وطفرة تنموية لم تشهدها المحافظة من قبل.

محور عدلي منصور ببني سويف حُلم تحول لحقيقة

وجاء إنشاء المحور الجديد بعدما ظل أهالي المحافظة يحلمون بكوبري جديد لتخفيف الضغط على الكوبري القديم الوحيد والذى تم إنشاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتحول حلمهم إلى حقيقة وتم تنفيذ إنشاء المحور، الذي بين الشرق والغرب و يعد أكبر مشروع تنموي وخدمي بالمحافظة والترويج للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري من خلال كباري وأنفاق ومحاور مرورية داخل هذه المحور مما جعله نقله كبير لأهالي بني سويف.

محور عدلي منصور سّير الحركة التجارية والصناعية والزراعية ببني سويف

ويسهم المحور في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة، نظرا لوجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، ما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

105 مليار جنيه تكلفة مشروعات قومية خلال 7 سنوات على أرض المحافظة

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي بلغ تخطت تكلفتها 105 مليارات جنيه، واستهدفت تلم المشروعات تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ووفرت عشرات الالاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده.

وأوضح «غنيم»، أن المشروعات جعلت من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات وهيئة بيئة الأعمال تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، ما نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذباً للاستثمارات مما أضاف تحسن ملموس على مستوى معيشة المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يقع على مساحة 70 فدانًا حيث يضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية ومبان خدمية وإدارية، وبنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، بتكلفة بلغت 901 مليون جنيه.