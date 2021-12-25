السيسي عن تكلفة 13 مجمعا صناعيا: «لو اتحطوا في بنك هيجيبوا مليار جنيه.. وإيجارها مش هيجيبهم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لا تستهدف جمع الأموال من المواطنين والمستثمرين خلال تدشين المنشآت الصناعية، موضحًا: «تكلفة 13 مجمعا صناعيا نحو 10 مليارات جنيه، لو موجودين في بنك هيجيبوا مليار جنيه، تفتكروا إن إيجاراتها هتجيب الرقم ده؟! دي وزيرة الصناعة خفضت أرقام من 55 ألف جنيه لـ10 آلاف جنيه جدية حجز، ونشيل أكتر من كده لو ده يساهم في إنكم تشتغلوا، وده معناه إني مش بعملهم عشان طالب من كده».

ضرورة تقييم المشروعات المقامة

وأضاف السيسي خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت: «يتبقى على السادة المحافظين ومسؤولي كل محافظة، قلنا هنعمل تقييم للي معمول، حتى للـ800 ألف مشروع ونشوف إحنا فين، ونشوف المناطق الصناعية اللي بتترفق، يا ترى حجم المنشآت اللي اشتغلت فيها قد إيه».

السيسي يفتتح عددا من المشروعات في «أسبوع الصعيد»

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.