السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تطوير الصعيد بعنوان «واقع جديد»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «واقع جديد» من إنتاج الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، يتحدث عن تنمية الصعيد، والمشروعات التي تنفذها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد.

وأوضح الفيلم أن مصر منذ عصر محمد علي باشا بنت 14 محورًا على النيل، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر ببناء 14 محورًا جديدًا بتكلفة وصلت لـ23.5 مليار جنيه، وهذا يعني أن مصر تبني في 7 سنوات ما بنته الدولة في 150 سنة.

مشروعات مهمة في مجال الطرق

واستعرض الفيلم عددًا كبيرًا من مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة في محافظات الصعيد في السنوات الأخيرة، والمحاور المرورية التي جرى الانتهاء منها في بني مزار وطما، وجرجا، وطلخا وبنها، ومحور تحيا مصر أيضًا، كما قررت الدولة بناء محور كل 25 كيلومترًا على طول النيل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

تفاصيل المشروعات الجديدة في أسوان

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كشف عن تفاصيل المشروعات الجديدة في المحافظة، ومنها مشروع مصنع كيما وهو من المشروعات التاريخية بأسوان، يشغل نحو 600 عامل وجاهز للافتتاح، إضافة إلى مشروع خاص بالطاقة الشمسية، بتكلفة 2 مليار دولار، متابعا أنه يجري حاليا عدة مشروعات زراعية بمنطقة توشكى، لما لها من أهمية بالمشروعات الزراعية التي تتخطى نصف المليون فدان.