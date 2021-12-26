سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26-12-2021 بالبنوك

يهتم قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار صرف العملات وخاصة سعر الدولار، كونه يتحكم في كثير من التعاملات التي تجرى بين الدول، لذا تحرص العديد من المؤسسات على متابعة سعره بشكل يومي، وخاصة أولئك الذين يقومون بتغيير العملات بشكل دائم، وعليه يعتبر سعر الدولار أحد أهم العملات التي يحرصون على متابعتها، وذلك باعتبارها العملة الأكثر تداولا في العالم.

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأحد، الموافق 26 ديسمبر 2021، في البنوك، وأسعار العملات الأجنبية، في ضوء ما تقدمه لقراءها من خدمات يومية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو، في البنك الأهلي، نحو 17.67 جنيه للشراء، و14.85 للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 17.70 جنيه للشراء و17.87 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 17.70 جنيه للشراء، 17.87 جنيه للبيع.