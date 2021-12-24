سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية اليوم.. 11.66 أمام الدولار

تعافت الليرة التركية أمام عدد من العملات الأجنبية بعدما وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع خلال الفترة الماضية، بسبب تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

و تكبدت الليرة التركية خسائركبيرة خلال الفترة الماضية، ما دفع بالدولار إلى تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة، ففي 20 ديسمبر الجاري تجاوز الدولار حاجز الـ18 ليرة، الأمر الذى دفع الحكومة التركية إلى إطلاق خطة واسعة لدعم الليرة التركية التي عاشت فترة عصيبة بعد خسائر قياسية غير مسبوقة.

خطة لدعم الليرة التركية

وللتخفيف من الأثار السلبيىة الناجمة عن تراجع الليرة، أعلن الرئيس «أردوغان»، عن خطة وزارة المالية تفصيلا لمواجهة الأزمة في محاولة لامتصاص مخاوف المستثمرين والعودة بالليرة التركية قرب لمستوياتها أمام الدولار خلال ما يزيد عن الشهر.

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليّن الياباني واليورو، ، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».

سعر الليرة التركية أمام العملات الرئيسية

واصلت الليرة التركية تصحيح أوضاعها أمام الدولار الأمريكي، اليوم 24 ديسمبر، ليباع الدولار بسعر11.66 ليرة تركية، وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، نحو بـ13.17 ليرة تركية، وبيع الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية بسعر 16.53، كما سجّل اليّن الياباني، سعر 10.11 ليرة تركية، وسجل الفرنك السويسري، نحو 12.60 ليرة تركية، وبيع اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، بسعر 1.82ليرة، اليوم الجمعه 24ديسمبر.