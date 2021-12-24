سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد استقراره بالسوق لمدة أسبوع

سجّل الجنيه المصري استقرارًا سعريًا أمام الدولار الأمريكي خلال 7 أيام، لينهي تعاملاته أمس الخميس بالبنوك وشركات الصرافة على مزيد من الاستقرار بحسب متعاملين في سوق صرف الدولار.

وقال متعاملون بسوق الصرف لـ«الوطن»، إن سعر الدولار يشهد المزيد من الاستقرار حتى نهاية العام دون زيادة، لافتين إلى صعوبة التكهن بسعر الدولار العام الجديد بسب التقلبات العالمية، حيث تعد مصر جزء من هذا العالم.

وأكد المتعاملون بسوق الصرف، أن لا توجد أي شكاوى من صعوبة توفير الدولار لتدبير الاعتمادات المستندية بالرغم من زيادة نسبة التضخم العالمية.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

وشهد سعر الدولار استقرارا سعريا خلال الـ7 أيام الماضية دون تحرك ليسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي».

المرتبة الثانية لبيع وشراء الدولار

وجاء سعر الدولار في المرتبة الثانية كأعلى سعر للشراء والبيع في 3 بنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

المرتبة الثالثة لبيع وشراء الدولار

فيما سجّلت العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في المرتبة الثالثة في بنوك «كريدي أجريكول، والتنمية الصناعية، وعودة والمشرق، وأبو ظبي التجاري ، وHSBC، وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

فيما سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي «الأهلي المصري ومصر».

أعلى سعر لشراء اليورو

وفي سياق آخر سجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.75 جنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بنك مصرف أبوطبي الاسلامي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإستراليني

وسجّل الجنيه الإستراليني، أعلى سعر للشراء في بنك «مصرف أبوظبي»، ليسجل 20.92 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنكى وهي «مصر - الأهلي المصري »، وذلك عند 4.18 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

وسجّل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «مصر، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، hsbc»