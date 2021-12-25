الرئيس لرجل أعمال طالب برفع خصومات متوسطي الدخل: «مبديش هدايا لحد»

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه لا يهادي ولا يمنح أحدًا أموالًا، لكنه ينشئ مشروعات قومية وتنموية، قائلًا: «أنا مبهاديش حد.. أنا لا أهادي أبدًا أنا بشتغل وبعمل مشروعات.. أنا ماليش دعوة، الكلام ده مع رئيس الوزراء، وأنا مبديش فلوس لحد».

«تادرس»: عشمانين في هدية.. والسيسي يرد: بعمل مشروعات فقط

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في الصعيد، إذ طالبه المهندس هاني تادرس، رئيس إحدى شركات المقاولات، برفع الخصم عن الموظفين متوسطي الدخل، والذي تتراوح قيمته قيمته بين 150 و200 جنيه كهدية من الرئيس، قائلًا «عشمانين في هدية».

السيسي عن عمالة مصانع الأسمنت القادمة من الوجه البحري: إكرموهم انتوا

وقال «تادرس»: «العمالة بتاعتنا في مصانع الأسمنت بتيجي من الوجه البحري وتبقى في بلادنا يا معالي الرئيس»، ليردّ الرئيس: «اكرموهم أنتوا».

وناشد «تادرس»، رئيس الجمهورية، أنَّ يكون مشروع المثلث الذهبي قريبًا منهم، ليردّ الرئيس «إن شاء الله».