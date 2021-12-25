بدء فعاليات افتتاح مشروعات الصعيد التنموية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم

انطلقت فعاليات افتتاح المشروعات التنموية في صعيد مصر، بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ خالد الجارحي، إذ يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

مجمعات الصناعية والمحاور والطرق ضمن الافتتاحات الرئاسية في الصعيد

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في الصعيد

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أنَّ يتمّ افتتاح 5 محاور على نهر النيل، هي: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل، عبر طريق الصعيد الحر من وصلة بياض العرب، وبين البر الغربي للنيل عبر طريق «الفيوم - بني سويف».

ومن المنتظر أن يتمّ افتتاح محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال المدينة، والصحراوي غرباً عبر نهر النيل، وكذلك محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومتراً، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالزراعي الغربي والصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، كما يجري غدا افتتاح محور «ديروط – الفرافرة»، المرحلة الأولى، بطول 15 كيلومتراً، ويربط بين شرق النيل وغربه.