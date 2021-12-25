بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية جديدة في الصعيد

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشروعات تنموية في صعيد مصر، ومن المقرر أن يشهد اليوم حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، إذ أن الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي حالياً بافتتاح المحاور الجديدة.

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ البرنامج منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة» لصالح الصعيد

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنَّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة ستدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، إذ أن تمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.