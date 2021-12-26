سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر

يبحث قطاع عريض من المواطنين بشكل يومي عن سعر صرف الريال السعودي، حيث تعد المملكة العربية السعودية، من أكثر الدول التي تضم عددا ضخما من العمالة المصرية، لذا يتصدر الريال محركات البحث بصفة يومية، وخاصة بعد عودة موسم العمرة للسعودية مرة أخرى وفتح حركة الطيران بين البلدين.

وتستعرض «الوطن» للمتابعين والقراء متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأحد، 26 ديسمبر 2021، في إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها في المجال الاقتصادي وأسعار العملات العربية، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

في بنك مصر سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.93 جنيه للشراء و21.12 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 20.95 جنيه للشراء 21.14 جنيه للبيع، كما في بنك الإسكندرية 20.86 جنيه للشراء 20.05 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.93 جنيه للشراء و21.12 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.69 جنيه للشراء، و17.87 للبيع.