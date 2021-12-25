خطوات الحصول على فرصة عمل مناسبة في ليبيا.. مطلوب موظفين بعدة مهن

حرصت وزارة القوى العاملة، على توعية المواطنين المصريين، بطرق وضوابط الحصول على وظيفة وفرصة عمل مناسبة في سوق العمل الليبي، بعد أن نجحت في عقد الاتفاقيات اللازمة مع الجانب الليبي، ممثلًا في وزارة العمل والتأهيل الليبية، لبدء تنفيذ العلاقات بين البلدين في مجال العمل وتشغيل العمالة المصرية، لإعادة إعمار ليبيا، تحت رعاية القيادتين السياسيتين في البلدين.

استقبال طلبات الحصول على فرص العمل في ليبيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء تلقي طلبات من الجانب الليبي، للحصول على عمالة مصرية، وجاء من بين المهن المطلوبة: «التشييد والبناء والطب، والصيدلة والعلاج الطبيعي».

ويستطيع الراغب في الحصول على فرصة عمل مناسبة في سوق العمل الليبي، أن يتبع الخطوات الآتية:

- في البداية عليه التواصل مع الإدارة المركزية للتشغيل والتوظيف بوزارة القوى العاملة.

- لا بد أن يكون قد حصل على تطعيم ضد فيروس كورونا.

-لا بد أن تكون لديه شهادة خبرة، على الأقل 3 سنوات في أي مهنة، وتصل إلى 15 سنة في مهنة أطباء ومهندسين.

- لا بد أن يكون الطلب عبر الرابط والموقع الإلكتروني المخصص لاستقدام العمالة.

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

- اختيار قسم العمل في ليبيا.

- شهادة حسن السير والسلوك.

- السن في بعض المهن لا يتجاوز 40 عامًا، ويصل إلى 60 عامًا في مهن مصل الأطباء.

- يتم انتظار موافقة وزارة القوى العاملة، ليبدأ في سداد الرسوم المطلوبة عن طريق وزارة القوى العاملة.

السفر للعمل في ليبيا عن طريق الربط الإلكتروني

جدير بالذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أعلن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، لاستقبال طلبات العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، للحصول على فرصة عمل في سوق العمل الليبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه المهندس علي العابد، وزير العمل والتأهيل الليبي، ووفد وزارة العمل المرافق له، بالإضافة إلى قيادات وزارة القوى العاملة المصرية.