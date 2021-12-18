فرص عمل بالسعودية.. ممرضات ومحاسبون برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف للعمل داخل مصر وخارجها، عدد شاغر من فرص العمل بالمملكة العربية السعودية، شرط توافر بعض المؤهلات للحصول على الوظيفة، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها ترصد تفاصيل الوظائف المطلوبة.

تفاصيل وظائف الخارج

وتنوعت الوظائف المطلوبة، إذ تطلب بعضها أصحاب الحرف أو المهن الخاصة وجاءت كالتالي:

وظيفة أخصائيات تمريض

اسم الشركة: المصرية السعودية.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 70.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 46 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4200 ريال سعودي، ما يعادل 17615 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 300 ريال سعودي.

وظيفة فني صيانة لاب توب وكمبيوتر

اسم الشركة: ميرج للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - الخليفة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط» «دبلوم صناعي ثلاث سنوات».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوبين تسويق

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: الساحل - السلام - السيدة زينب - الشرابية - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان -‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي، ما يعادل 12582 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500- 1000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: كنترول جروب.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 29 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير إنتاج للعمل بالسعودية

اسم الشركة إيجيبت كارير.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، توفير سكن «سكن تابع للشركة»، تأمينات صحية تأمينات اجتماعية.

وظيفة مصمم أثاث

اسم الشركة: البيوت للأثاث.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فني صيانة أجهزة منزلية

اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 100.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط» «دبلوم صناعي ثلاث سنوات».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.