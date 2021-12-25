وفاة الفنان التشكيلي يحيى عبده عن عمر ناهز الـ 71 عاما

أعلن الفنان التشكيلي صلاح بيصار، اليوم، رحيل الدكتور يحيى عبده، أستاذ الجرافيك، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشر «بيصار»، مجموعة من أعمال الراحل على حسابه الخاص عبر «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «وداعا الدكتور يحيى عبده، الفنان والأستاذ، صاحب ابتهالات الحرف العربي».

بيصار ينعى يحيى عبده

وتابع: «بمزيد من الحزن والأسى، ننعى رحيل الفنان الدكتور يحيى عبده، أستاذ الجرافيك والعميد الأسبق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، شهدت في عهده الاحتفال بمئويتها، وهو صاحب لمسة خاصة في الإبداع خاصة تلك الإيقاعات التي تعد ابتهالات بالحرف العربي تهتف باسم الله وتسبح بحمده».

وأضاف الفنان التشكيلي: «وأيضا ومع لوحاته التي تغنى للوطن، كان له مساحة كبيرة في الفن الصحفي وفن الغلاف، وقام بتصميم العديد من الأغلفة لكتب كبار المؤلفين من بينهم أنيس منصور وزكي نجيب محمود، والشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي وهيكل، صدرت عن دور النشر المصرية الكبرى: دار المعارف والشروق والهيئة العامة للكتاب والمصرية اللبنانية».

وأوضح أنه رسم العديد من أغلفة المجلات المصرية والعربية مثل أكتوبر وصباح الخير وروز اليوسف والحرس الوطني السعودية والدفاع العربي واللواء في لبنان، وله عشرات الكتب في ثقافة وقصص الأطفال.

واستطرد «بيصار»: «قال أنيس منصور في عموده مواقف بتاريخ 7 أكتوبر 2007، أذكر أن يحيى عبده رسم غلافا بديعا لمجلة أكتوبر، وبلغ من جماله أن أمر الرئيس السادات بمنح مكافأة لكل العاملين بالمجلة، كما ظهر الغلاف في كل الكتب الأجنيبة التي صدرت عن حرب أكتوبر».

واختتم: «سلام على الدكتور يحيى عبده الفنان والأستاذ، وتحية إلى روحه بعمق فنه».

أبرز المعلومات عن الدكتور يحيى عبده

ولد الفنان يحيى عبده في البحيرة عام 1950.

حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة جامعة حلوان 1976.

حصل على الدكتوراه في شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1988، وتدرج في الوظائف إلى أن تولى منصب عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في 1/ 8/ 2005.