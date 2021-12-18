كلية الفنون الجميلة بالأقصر توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية

قال الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إنه في إطار فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء الكلية، والتي تستمر خلال العام الأكاديمي 2021/2022، بدأت الكلية علاقات تعاون مع الجمعية العلمية لكليات الفنون والعمارة التابعة لجامعة الدول العربية؛ وبحضور أمينها العام الدكتور أحمد حسني الحاج، العميد الأسبق لكلية الفنون والعمارة بالجامعة البنانية.

وأضاف «حمزة» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه العلاقات في عقد مؤتمر علمي دولي محكم في مارس 2021، كما تم التحضير لمذكرات تفاهم بين كلية الفنون الجميلة جامعة الزرقاء الأردنية، وكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، كذلك مذكرة تفاهم مع كلية الفنون والعمارة جامعة بغداد.

ورشة «قادرون باختلاف» ضمن احتفاليات الفنون الجميلة

وتابع أنه من أهم إنجازات الافتتاح تنظيم ورشة عمل لذوي الهمم «مبادرة قادرون باختلاف»، منوها إلى أن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وجه أن تستمر هذه الورش بشكل شهري وأن يقدم لها كل سبل الدعم والرعاية.

وفي السياق نفسه، أشار حمزة إلى التجهيز هذه الأيام لافتتاح معرض «الجمهورية الجديدة»، والذي يعد الشعار الأساسي للاحتفالية، موضحا: هو معرض لطلاب الكلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وذكر عميد الكلية أن المعرض يهدف إلى إلقاء الضوء على ما تشهده مصرنا الآن من تطورات في البنية التحتية والثقافية والفنية، كما أكد حمزة على إنشاء علاقات دولية بين الكلية ومهرجان الفن الدولي الذي سوف يعقد بالكلية في الفترة من 28/2/2021 حتى 3/3/2021، ويشارك فيه نحو 25 فنانا من فناني العالم، والذي يهدف إلى تأكيد جسور التعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر والمجتمع الفني الدولي، كذلك إطلاع أبنائنا الطلاب على مدارس فنية مختلفة تنمية إلى مهاراتهم الفنية والثقافية، كما يعد ترويجا سياحيا ثقافيا لمصرنا الغالية.

الاحتفالية تشارك في مبادرة «حياة كريمة»

وأشار إلى أن الاحتفالية تهتم بالمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تستهدف الكلية تنفيذ محور «التمكين الاقتصادي»، والذي يمكن تطبيقه من خلال تعليم الشباب والفتيات بالقرى المحيطة والأشد احتياجا بالأقصر مهارات فنية وإبداعية يمكن الاستفادة منها لتوفير مصدر رزق لحياتهم اليومية.

يشار إلى أن احتفالية اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ومتابعة الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر. وبدأت فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء الكلية والتي تستمر خلال العام الأكاديمي 2021/2022، حيث أنشئت الكلية وبدأت عامها الأكاديمي الأول في 1996/1997.