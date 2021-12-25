افتتحها الرئيس اليوم.. أبرز المعلومات عن مكتبة «كتابك» في قنا

ضمن الافتتاحات التي شهدتها محافظة قنا اليوم، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتبة «كتابك» والتي تعتبر النموذج الأول من نوعه ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع بالمحافظات النائية.

وقال خالد أبو الوفا، منسق حياة كريمة بقنا، إن الرئيس أشاد بالمشروع، ووجَّه بتعميمه في كل القرى، كما وجَّه بأن تكون المقرات داخل مراكز الشباب حتى تكون الفائدة مزدوجة داخل مركز الشباب.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المشروع تم تدشينه نوفمبر الماضي بنموذج أولي تم افتتاحه بدار الأوبرا جرى تعميمه لتكون قرية المراشدة بمحافظة قنا أولى المحطات لتطبيق مبادرة «كتابك» بقرى حياة كريمة بالشراكة بين وزارة الثقافة ومبادرة حياة كريمة وبمشاركة عدد من القطاعات والهيئات منها اتحاد الناشرين وهيئة قصور الثقافة.

كتب بأسعار مخفضة

وتابع الحاج علي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فكرة مكتبات «كتابك» تعتمد على توفير الكتب بأسعار مخفضة بجميع المحافظات، خاصة تلك التي تفتقر لمراكز توزيع وبيع الكتب، كما توفرالمكتبة مساحة للاطلاع وساحة لإقامة الأنشطة الثقافية والفنية.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن التجربة بدأت في قنا وستمتد لتصل لعدد من المحافظات بالصعيد ووجه بحري، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة عددا من المحافظات لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي للأماكن المحرومة من الثقافة.

معايير اختيار الكتب

من جانبه، أكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الاتحاد بالتعاون مع هيئة الكتاب سيزود مكتبات «كتابك» حيث يجري حاليا أعداد خريطة بمحافظات وقرى ونجوع المرحلة الاولى للمشروع والمستهدف تزويدها بالكتب، حيث يساهم عدد من الناشرين في دعم المبادرة بالكتب، وحيث يتم إعداد قائمة بأبرز العناوين التي يتم تزويد المكتبات بها، حيث يراعى أن تكون العناوين مناسبة للفئات العمرية المختلفة وتغطي مجالات متعددة من الروايات للقصص القصيرة والدواوين الشعرية والترجمات والسير الذاتية ومختلف مجالات العلوم، كما يُراعى في اختيار العناوين البعد الجغرافي.