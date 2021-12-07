مواقع أثرية تستضيف فعاليات «عاصمة الثقافة».. أبرزها شارع المعز

تنظم وزارتا الثقافة والسياحة والآثار، عددا من الفعاليات، ضمن برنامج احتفالات إطلاق القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وتشهد الفاعليات، تنظيم عدد من المحاضرات والندوات بشأن «العمارة الإسلامية»، في عدد من المواقع الأثرية؛ أبرزها بيت المعمار المصري، منزل علي لبيب بدرب اللبانة، ومعرض التصوير الفوتوغرافي عن جماليات القاهرة التاريخية، وندوات عن الفلكلور المصري وتأثيره في دول العالم الإسلامي، وفاعليات فنية وثقافية بالمواقع الأثرية.

برنامج الاحتفالات الفنية

وكشفت وزارة الثقافة عن برنامج الاحتفالات الفنية، التي تقام في عدد من المواقع الأثرية؛ منها شارع المعز، وسور القاهرة الشمالي ووكالات الغوري والسحيمي، وتقام حفلات فنية للإنشاد الديني والصوفي، ومعرض مستنسخات لصور مساجد مصر، عبارة عن صور لمجموعة كبيرة من المساجد، يرجع تاريخها إلى عام 1920.

كما تشهد الاحتفالات للمرة الأولى، مهرجان «طلعة المحمل»، الذي يعيد إحياء احتفالية المحمل، وهي الاحتفالية التي كانت تقام سنويا بمناسبة خروج كسوة الكعبة من القاهرة للحجاز، وذلك على مدار يومين، ويصاحبه عدد من الفعاليات منها: رقصة للمولوية، وإنشاد ديني، وحرف تراثية مرتبطة بالتراث الإسلامي، مثل رايات الطرق الصوفية ومعارض تصوير فوتوغرافي ورسم، مؤتمر تحقيق التراث وترسيخ الهوية معرض للحرف التراثية بمشاركة عدد من الدول، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي «الدورة السابعة» ببيت السحيمي.

حفلات فنية متنوعة

كما تتضمن الاحتفالات، حفلات فنية متنوعة تجمع فنون الموسيقى والغناء، سهرات رمضانية عربية إسلامية، أمسيات يتم تنظيمها بالتعاون مع السفارات العربية والإسلامية بالقاهرة، إصدارات عن القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، إصدار كتالوج للوحات الأطفال تحت عنوان «القاهرة في عيون أطفال دول العالم الإسلامي»، تصميم بوستر للتلوين عن أهم آثار القاهرة الإسلامية وخاصة المنطقة المحيطة بحديقة السيدة زينب «القلعة- المساجد- الأسبلة- سور مجرى العيون»، إعادة إصدار الوزارة لكتاب «القاهرة في ألف عام 969م ـ 1969م»، الذي تم طباعته احتفالاً بألفية القاهرة، بست لغات هي: «العربية ـ الإنجليزية ـ الفرنسية ـ الإسبانية ـ الروسية ـ الألمانية»، لوزير الثقافة الراحل الدكتور ثروت عكاشة.