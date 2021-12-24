«صعيدي» يقلد إسماعيل يس في قنا ويطالب المحافظ بالتمثيل في قصور الثقافة

يجذب حوله الكثيرين من المواطنين ومحبيه في الشوارع والدواوين، معروف بخفة دمه، وساعده شكله المقارب لأحد الفنانين القدامي وهو الفنان إسماعيل يس، حتى استطاع أشرف صابر، ابن مدينة قنا، أن يقلده ومعه عدد من فناني الزمن الجميل بنفس الأسلوب والطريقة، وأصبح حديث صفحات السوشيال ميديا «فيس بوك» وغيره من المواقع الأخرى.

والتقت «الوطن» بأشرف صابر، صاحب الـ53 عاما القنائي الفنان، فهو يجعلك وكأنك مع إسماعيل يس وحسن فايق في تقليد أفضل المواقف التي مثلوها في أفلامهم وعلى خشبات المسرح.

أشرف: من صغري وأنا بقلد المشاهير

الفنان أشرف صابر، يقول إنه منذ صغر سنة معروف بين أقرانه بخفة دمه وقدرته على تقليد أصوات المشاهير من فناني الزمن الجميل، مثل الفنان إسماعيل يس وغيرهم، كما أن شكل وجهه المقارب للفنان الراحل جعله يتقن هذا الدور في تقليد في مواقفه المختلفة سواء في أفلامه مع الشاويش عطية في إسماعيل يس في الجيش ومع الفنان حسن فايق وغيرهم.

وأشار «صابر» إلى أنه حاول صعود خشبة المسرح في قصور ثقافة قنا، إلا أنه لم يأخذ الدور نظرا لوجود مسؤولين متعنتين، على حد وصفه وتعبيره، حيث قدم قبل ذلك وقبل بالرفض، لافتا إلى أنه لجأ إلى الشارع وإنتاج فيديوهات بسيطة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه أدخل شخصيات معه لتطبيق الدويتو بشكل كامل.

أشرف: هدفي إدخال الفرحة في نفوس الناس

وأكد أن هدفه من تقليد المشاهير هو إدخال الفرحة والسعادة في نفوس المواطنين، «اتمنى أن أنشر ذلك على خشبة المسرح، وأقابل الفنانين الكبار مثل محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وأمثل على خشبة مسرح مصر».

وطالب «صابر» محافظ قنا بمساعدتك في الصعود على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، ودعمه لإيصال موهبته للجميع.