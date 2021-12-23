تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لمهرجان التحطيب في دورته الـ11 بالأقصر

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للتحطيب، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للمرة الأولى بقرية القرنة الجديدة، بعد افتتاح المرحلة الأولى من إعادة إحيائها، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح.

وزيرة الثقافة: اليوم يتحقق أحد أحلام حسن فتحي

وقالت «عبد الدايم»، إن اليوم تتحقق إحدى أحلام المعمارى الرائد الراحل حسن فتحي منذ تاسيسه قرية القرنة، التى تتمثل فى انضمام لعبة التحطيب لمكوناتها، مضيفة أن المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة، باعتبارها إحدى مفردات التراث التي نجحت مصر عام 2016، في إدراجها على قوائم اليونسكو، كتراث ثقافي غير مادي، كما ترسخ مكانة القرنة الجديدة على خريطة السياحة الثقافية.

ووجهت التحية للفرق واللاعبين المشاركين، الذين لعبوا دورا كبيرا بجانب جهود الوزارة، في صون اللعبة وخلق أجيال جديدة، تحافظ على جزء أصيل من التراث المصري.

المهرجان وسيلة للحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها من مفردات التراث

تضمن الافتتاح، تسليم وزيرة الثقافة شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة، وكرنفال استعراضى لجميع الفرق واللاعبين المشاركين بـمهرجان التحطيب بالأقصر.

يذكر أن المهرجان القومي للتحطيب، يعد الأشهر في محافظة الأقصر، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتوقف خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وتقام الدورة 11 منه بمشاركة 33 لاعبا و7 فرق هي «بني سويف، المنيا، قنا، ملوي، أسيوط، الأقصر، سوهاج» للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء، ونخبة من شيوخ اللعبة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 28 من الشهر الجاري.