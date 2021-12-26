تصل لـ8 مئوية.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات حتى نهاية 2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن درجات الحرارة لصغرى، المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على مختلف الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، حتى الجمعة المقبل، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، استمراراً لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وحالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة.

درجات الحرارة الأحد 26 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة الاثنين 27 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأربعاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة الجمعة 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.