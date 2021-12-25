«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم السبت، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضح الخبراء بشأن حالة الطقس غدا، أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأخيرا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط، أكدت الأرصاد، أنها ستكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 066

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 22 16

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 08

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 08

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16