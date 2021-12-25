«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة
كتب:
هبة وهدان
03:22 م | السبت 25 ديسمبر 2021
حالة الطقس غدا الأحد في كافة محافظات الجمهورية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم السبت، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
حالة الطقس غدا
وأوضح الخبراء بشأن حالة الطقس غدا، أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأخيرا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط، أكدت الأرصاد، أنها ستكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 18 066
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 13 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 22 16
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08
الأقصر 21 08
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 20 08
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16